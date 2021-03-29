Borsa İstanbul’da yükseliş için önemli seviyeler neler?
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Maviş, endekte 1400’ün üzerindeki kapanışların olumlu olabileceğini ifade ederek, “1430 seviyesi aşılırsa 1450 üzerindeki seyirler Borsa İstanbul’u rahatlatacaktır” dedi.