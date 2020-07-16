Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi?

Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli A Para’da piyasaların seyrini değerlendirdi. Gümülcineli, bazı hisselerin gerçekten çok prim yaptığını belirterek, “Yükselişin devamı için geri kalmış hisseleri etkileyecek haberler gelmeli” dedi.