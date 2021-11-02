Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi?

İnfo Yatırım GMY Tuna Çetinkaya A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Çetinkaya, Borsa İstanbul'da zaman zaman ara düzeltmelerin gündeme gelebileceğini ifade ederek, "Borsada bankalar yeni yeni yükselişe katılıyor. Bunun sürmesi söz konusu olursa BIST 100'de yükseliş devam edebilir" dedi.