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OTOMATİK OYNAT
03:02
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.11.2021 | 16:13
02:21
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02.11.2021 | 16:09
03:52
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 02.11.2021 | 16:05
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02.11.2021 | 16:03
05:10
Fed hangi adımları atacak? 02.11.2021 | 16:20
12:44
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye bölgesinin üretim üssü haline geldi 01.11.2021 | 14:21
35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
03:31
Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Bisikletin pedalının dönmesi lazım 25.10.2021 | 12:03
03:25
02:31
Ekonomist Belgin Maviş: Sanayi ve inşaat sektörü BIST 100'e destek verdi 22.10.2021 | 15:47
01:33
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 22.10.2021 | 15:44
04:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 21.10.2021 | 14:09
03:17
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 19.10.2021 | 16:32
01:42
03:04
02:35
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu 11.10.2021 | 10:17
02:08
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 10.10.2021 | 12:40
04:07
Tonguç Erbaş: Dünyada enflasyon yükseliş eğiliminde 10.10.2021 | 12:32
02:06
Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor 10.10.2021 | 12:28
02:38
Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
İnfo Yatırım GMY Tuna Çetinkaya A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Çetinkaya, Borsa İstanbul'da zaman zaman ara düzeltmelerin gündeme gelebileceğini ifade ederek, "Borsada bankalar yeni yeni yükselişe katılıyor. Bunun sürmesi söz konusu olursa BIST 100'de yükseliş devam edebilir" dedi.