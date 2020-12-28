Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 2021 beklentileri neler?

A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk A Para'da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Kesktintürk, 2021’in başında endekslerde biraz baskılanma olabileceğine dikkat çekerek, “2021’de gelişmekte olan piyasalara para girişleri hız kazanabilir. Burada Türkiye’nin de çokça payı olacaktır” dedi.