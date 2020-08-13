Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Barışkan: 1130 puanın aşılmasıyla hareket momentum kazanabilir
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İş Yatırım Strateji Uzmanı Halil Barışkan, A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Barışkan, Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta alacağı kararlar, BDDK’dan gelebilecek açıklamalar ve dolar kuru oynaklığı seviyeleriyle endekste yön tayini olacağını vurgulayarak, “Borsa İstanbul'da 1130 puanın aşılmasıyla hareket momentum kazanabilir” dedi.