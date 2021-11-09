Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100'de 1589 kritik
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100'de 1589 kritik

Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100'de 1589 kritik

09.11.2021 | 11:29

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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, piyasalarda yavaş yavaş yabancı ağırlığının hissedilmeye başlandığını ifade ederek, "Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1589'u aşağı yönlü kırmadığı sürece yükseliş devam eder" diye konuştu.

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