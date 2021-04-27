Borsa İstanbul’da yükselişin devamı gelir mi?

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Yurt içi piyasaların son 2 aylık dönemde küresel piyasalardan negatif ayrıştığını ve fiyatlamada oldukça cazip bir hale geldiğini ifade ederek, “Yurt dışı piyasalarda ciddi bozulma yaşanmadığı taktirde Borsa İstanbul’da tepki yükselişi sürebilir”