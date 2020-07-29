Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor?

Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor?

Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor?
29.07.2020 | 15:35

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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, son günlerde Borsa İstanbul’da görülen satışlarının nedenlerini açıkladı. Gürbüz, Borsa İstanbul’daki satışların nedeninin dolar kuru ile ilgisi olmadığını bildirerek, “Özellikle S&P’den sonra Borsa İstanbul’un bayramdan sonra tekrar pozitif bir havaya girebilir” dedi.

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