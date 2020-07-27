Borsa İstanbul'dan iki sıfır atıldı! Doğaner: Dünya ile uyumlu bir endeksimiz oldu

Para ve Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr.Berra Doğaner, Borsa İstanbul’dan iki sıfır atılmasını A Para’da değerlendirdi. Doğaner, gelişmeyi olumlu olarak ifade ederken, “Hem yerli hem yabancı yatırımcı için takibi kolay, daha sade, dünya ile uyumlu yeni bir endeksimiz oldu” dedi.