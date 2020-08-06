Borsa yatırımcıları nelere dikkat etmeli? Uzman isimden kritik borsa yorumu!

Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz A Para’da borsa yatırımcısı için kritik değerlendirmelerde bulundu. Gerz, yatırımcıların danışmanlık ihtiyacının olduğunu vurgulayarak, “Borsada yatırım yapmak duygusal bir iştir. Borsadaki hareketler insan mantığını geri plana itip, insan duygularını öne çekebiliyor” dedi.