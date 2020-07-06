Borsada avantajlı yatırım nasıl yapılır?

H2A Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Arzu Odabaşı A Para’da hisse senedi piyasaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Odabaşı, hisse senedi piyasalarında uzun vadede yatırımcının genellikle kârlı çıktığının altını çizerek, “Zarar etmemek için satış dalgası geldiğinde yatırımcı panik olmadan ben bu yatırımı orta-uzun vadeli yaptım diyebilmeli” dedi.