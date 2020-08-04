Borsada banka hisseleri neden düşüyor?

Deniz Yatırım Analisti Sadrettin Bağcı, A Para’da, bilanço döneminde Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirirken bankacılık sektörü hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Bağcı, faizlerin hem bankalar ve ekonomi için çokta hoş olmadığını belirterek, “Bankalar düşen faiz ortamını severler. Çünkü mevduatları hızlı fiyatlanmış olduğundan o aradaki marjdan beslenirler. Ama faizlerin yukarıya doğru gittiği bir ortam bankalar için iyi bir ortam değildir. Bu nedenle banka hisselerindeki satışı bu yönde yorumlamak lazım” dedi.