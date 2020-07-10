Video Ekonomide Bugün Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne?

Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne?

Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne?
10.07.2020 | 17:38

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Deniz Yatırım Analisti Sadrettin Bağcı A Para’da borsalardaki banka hisselerindeki baskının geri kalmışlığının nedenini açıkladı. Bağcı, şirketlerin nakit akışlarındaki bozulmaların sonunda bankacılık sektöründe bittiğini ifade ederek, “İkinci çeyrekte kar daralmasının sınırlı düzeyde kalabileceğini görüyoruz. Bu bankalar için olumlu. Ancak algının pozitife dönmemesinden dolayı bankacılık hisselerinde büyük bir baskı var” dedi.

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