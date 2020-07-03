Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir?
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Borsa İstanbul'da şirketlerin karlılığı ve temel analiz açısından bilanço dönemi büyük önem arz ediyor. Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman, A Para'da bilanço dönemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Salman, ikinci çeyrek bilançolarının tüm sektörler için kötü gelmeyeceğinin altını çizerek, hangi sektörlerin önümüzdeki dönemde daha hareketli olacağını açıkladı.