Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir?

Borsa İstanbul'da şirketlerin karlılığı ve temel analiz açısından bilanço dönemi büyük önem arz ediyor. Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman, A Para'da bilanço dönemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Salman, ikinci çeyrek bilançolarının tüm sektörler için kötü gelmeyeceğinin altını çizerek, hangi sektörlerin önümüzdeki dönemde daha hareketli olacağını açıkladı.