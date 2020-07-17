Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir?

Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirirken yatırımcılar için önemli açıklamalar yaptı. Aydın, bilanço dönemine yaklaşırken yoğun bir hafta görülebileceğinin altını çizerek, “Bilançosu iyi beklenen şirketlere yatırım yapmakta fayda var” dedi. Aydın, ayrıca bilanço döneminde hangi sektörlerin öne çıkabileceği konusunda kritik değerlendirmede bulundu.