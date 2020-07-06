Borsada hangi sektörler öne çıkabilir?
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Paranın Yönü | 06.07.2020 06.07.2020 | 17:58
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Faiz indirimleri 2020'de sürecek mi? 06.07.2020 | 17:04
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02:26
Havacılık hisselerinde yükselişin anahtarı A'Para'da açıklandı 06.07.2020 | 15:45
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Borsada hangi sektörler öne çıkabilir? 06.07.2020 | 15:31
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Borsada yeni haftada hedef ne? 06.07.2020 | 13:33
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Vaka sayılarının artması altına yeni bir katalizör olur mu? 06.07.2020 | 13:10
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Düşmeyen bir altın var! Karabulut: Çanak tamamlama hareketi görünüyor 06.07.2020 | 12:44
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Temmuz'dan sonrası düşmesi bekleniyor! Enflasyon oranı 2020’de kaç olacak? 06.07.2020 | 12:38
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Borsada avantajlı yatırım nasıl yapılır? 06.07.2020 | 10:42
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Altın yükselir mi? İşte fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar… 06.07.2020 | 10:31
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Bircan: Ekonomiler üzerinde ikinci dalga yaşanma ihtimali düşük 06.07.2020 | 08:21
03:46
Borsada yeni rallinin anahtarı bankacılık sektörü! 03.07.2020 | 17:18
02:10
Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 03.07.2020 | 15:51
01:56
Merkez bankalarının piyasalara desteği sürecek mi? 03.07.2020 | 15:45
02:12
Petrol fiyatları ne zaman yükselecek? 03.07.2020 | 15:24
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Borsa İstanbul 125 bini aşabilecek mi? 03.07.2020 | 12:29
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Enflasyon verisi neden beklentileri aştı? 03.07.2020 | 12:26
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Altın fiyatları düşecek mi? Uzmanından altın yorumu geldi! 03.07.2020 | 12:11
Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık A Para’da Borsa İstanbul’da öne çıkabilecek sektörleri değerlendirerek, ‘Al’ önerisi verdiği şirketleri açıkladı. Barışık, perakende sektörünün belli bir doyuma ulaştığını belirterek, “Buradaki hareketlerden ziyade artık sanayi sektörüne kayışın başladığını görüyoruz” dedi.