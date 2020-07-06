Video Ekonomide Bugün Borsada hangi sektörler öne çıkabilir?

Borsada hangi sektörler öne çıkabilir?

Borsada hangi sektörler öne çıkabilir?
06.07.2020 | 15:31

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OTOMATİK OYNAT

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Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık A Para’da Borsa İstanbul’da öne çıkabilecek sektörleri değerlendirerek, ‘Al’ önerisi verdiği şirketleri açıkladı. Barışık, perakende sektörünün belli bir doyuma ulaştığını belirterek, “Buradaki hareketlerden ziyade artık sanayi sektörüne kayışın başladığını görüyoruz” dedi.

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