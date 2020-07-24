Borsada hangi sektörler öne çıkacak?
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OTOMATİK OYNAT
01:13
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Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Peki piyasalara ne mesaj verdi? 24.07.2020 | 11:18
01:42
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 24.07.2020 | 11:09
02:39
Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? 24.07.2020 | 10:41
01:41
Usul: Hisse senedi piyasalarına talep sürecek 23.07.2020 | 17:33
03:38
Paksoy: Swap anlaşmaları beklentisi masada 23.07.2020 | 16:16
01:52
Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli 23.07.2020 | 16:09
02:38
Yılmaz: Kamu bankaları çok büyük bir görev üstlendi 23.07.2020 | 16:07
04:39
Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını açıkladı! 23.07.2020 | 14:18
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ABD-Çin gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? 23.07.2020 | 13:46
03:43
Candır: Altın 2021 yılı içerisinde duraksayacak 23.07.2020 | 12:27
02:28
Yüksel: Hızlı talep artışı enflasyon riski yaratabilir 23.07.2020 | 12:16
02:22
Piyasalarda öne çıkan gelişmeler neler? 23.07.2020 | 11:32
03:58
Bal: Hisse bazlı hareketler olabilir 23.07.2020 | 11:19
01:37
Barışkan: Dolar güç kaybedecek 22.07.2020 | 17:17
02:55
Kavak: Borsa İstanbul rekor seviyesini yenileyebilir 22.07.2020 | 16:45
03:13
Ökten: Akademisyenler artık Trump yüzde 90 kaybedecek diyor 22.07.2020 | 16:37
03:21
Deriner: Hangi piyasada olunursa olsun artık temkinli olunmalı 22.07.2020 | 16:20
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Berk: Avrupa ve Çin pazarı Türkiye için vazgeçilmez 22.07.2020 | 13:27
Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u sektörel bazda değerlendirirken önemli açıklamalar yaptı. Maviş, son dönemde dünyada endeksleri savunma sanayi, teknoloji ve ilaç sektörünün taşıdığını ifade ederek, “Bundan sonraki süreç teknolojinin çağı olacak” dedi.