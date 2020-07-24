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Borsada hangi sektörler öne çıkacak?

Borsada hangi sektörler öne çıkacak?
24.07.2020 | 11:09

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OTOMATİK OYNAT

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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u sektörel bazda değerlendirirken önemli açıklamalar yaptı. Maviş, son dönemde dünyada endeksleri savunma sanayi, teknoloji ve ilaç sektörünün taşıdığını ifade ederek, “Bundan sonraki süreç teknolojinin çağı olacak” dedi.

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