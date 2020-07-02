Borsada nasıl kazanılır? Tecrübeli isimden yatırımcılara kritik tavsiyeler...

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz A Para yayının borsa yatırımcısı için kritik öneme sahip açıklamalar yaptı. Gerz, tecrübesiz borsa yatırımlarına tavsiyelerde bulundu. Gerz, “Yatırımcının borsa çıkarken heyecanla borsaya gelip yüzde 10 düştükten sonra dipten satıp çıkar. Bu durum borsaya gelmenin en kötü yoludur” diyerek, borsaya gelmenin en iyi yolunu açıkladı.