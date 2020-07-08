Borsada olası düşüşlerde yatırımcı ne yapmalı?
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Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan A Para’da yayına bağlanarak, son dönemde rekor işlem hacimleri görülen Borsa İstanbul’u yorumladı. Doğan, Borsa İstanbul’daki yükselişe rağmen sektörel ayrımlara dikkat çekti. Endekste ulaştırma ve bankacılık tarafının zayıf seyrettiğini belirterek, “Küçük orta ölçekli şirketler ön plana çıkmaya başladı. Buralarda biraz daha dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu. Üzeyir Doğan trend desteklerinin önemine dikkat çekerek, “Destek seviyesinin altına sarkıldığında da ters yönde aksiyon almada oldukça hızlı davranılması gerekiyor” dedi.