Borsada pandemi sonrası en yüksek seviye görüldü! Piyasalar neyi fiyatlıyor?
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OTOMATİK OYNAT
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Altın 2011’deki zirvesini aşabilecek mi? 21.07.2020 | 12:31
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Borsada pandemi sonrası en yüksek seviye görüldü! Piyasalar neyi fiyatlıyor? 21.07.2020 | 12:11
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Tuna: Yüksek borçluluk riski daha yüksek 21.07.2020 | 11:59
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Merkez Bankası faizleri indirecek mi? 21.07.2020 | 11:46
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Doğaner: Türk şirketlerinin güçlü kuvvetli verileri var 20.07.2020 | 18:08
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Bayraktar: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek 20.07.2020 | 17:21
01:46
Petrol fiyatları düşecek mi? Petrolde belirleyici unsurlar neler? 20.07.2020 | 17:12
01:40
Gürbüz: Altın fiyatlarında sert yükselişler olabilir 20.07.2020 | 17:03
02:44
Borsa İstanbul’da beklentiler neler? 20.07.2020 | 14:20
03:30
Altında yeni rekor mu geliyor? 20.07.2020 | 13:06
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Borsa İstanbul TCMB'ye odaklandı! Borsada yükseliş sürecek mi? 20.07.2020 | 12:56
04:38
Murat: Mali destekler sürecek 20.07.2020 | 11:06
02:41
Altın yükselişini sürdürecek mi? 20.07.2020 | 11:01
03:31
Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak 17.07.2020 | 17:36
04:27
Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 17.07.2020 | 17:28
02:43
Avrupa'da toparlanma yavaş mı olacak? 17.07.2020 | 15:32
03:42
Dolar kurunda beklentiler neler? 17.07.2020 | 16:21
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Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var 17.07.2020 | 16:03
Borsa İstanbul pandemi sonrası 120 bin puanı aşarak en yüksek seviyesini gördü. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın piyasaların gündemi ve öne çıkan başlıkları değerlendirirken önemli açıklamalar yaptı. Aydın “Aşı haberleri, Amerika'da beklenen destek paketi ve Avrupa'daki kurtarma fonunun onaylanması piyasalardaki iyimserliği destekliyor” dedi.