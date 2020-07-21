Borsada pandemi sonrası en yüksek seviye görüldü! Piyasalar neyi fiyatlıyor?

Borsa İstanbul pandemi sonrası 120 bin puanı aşarak en yüksek seviyesini gördü. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın piyasaların gündemi ve öne çıkan başlıkları değerlendirirken önemli açıklamalar yaptı. Aydın “Aşı haberleri, Amerika'da beklenen destek paketi ve Avrupa'daki kurtarma fonunun onaylanması piyasalardaki iyimserliği destekliyor” dedi.