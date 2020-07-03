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Borsada yeni rallinin anahtarı bankacılık sektörü!

Borsada yeni rallinin anahtarı bankacılık sektörü!
03.07.2020 | 17:18

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A Para yayınına katılan NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay Sevüktekin, Borsa İstanbul'da sektörleri analiz etti. Özellikle bankacılık hisseleri üzerine değerlendirmeleri dikkat çeken Sevüktekin, Borsa İstanbul'da sektörler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Uzman isim, "Endekste daha yukarı yönlü seviyelerin test edilebilmesi için bankalar da yükseliş trendine katılmalı" dedi.

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