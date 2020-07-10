Borsadaki düşüşün nedeni ne?

Borsa İstanbul son birkaç gündür yükselişine ara verdi. Yatırımcılar borsadaki satışların nedenlerini araştırırken İş Yatırım Strateji Uzmanı Halil Barışkan A Para’da küresel piyasalar ve Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Barışkan, Borsa İstanbul’da kar satışlarının görülmesinin normal olduğunu vurgulayarak, “Virüsle ilgili gelen haberler ve ABD-Çin arasındaki yükselen tansiyon kar satışlarının nedeni oldu” dedi.