Borsalara sert satışlar gelir mi?
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OTOMATİK OYNAT
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Borsalara sert satışlar gelir mi? 08.07.2020 | 15:08
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Murat: Piyasalara ABD değil Çin yön verecek 08.07.2020 | 14:20
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Borsada olası düşüşlerde yatırımcı ne yapmalı? 08.07.2020 | 14:11
03:46
Borsada banka hisseleri ne zaman yükselir? 08.07.2020 | 13:45
02:37
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi zirvesini geçebilecek mi? 08.07.2020 | 13:37
06:12
Güner: Banka hisseleri pusuda bekliyor! 07.07.2020 | 16:57
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Göktaş: Hükümetimizin kamu bankaları üzerinde ciddi teşvikleri olmuştur 07.07.2020 | 16:52
02:48
Aslanoğlu: İhracatta menzili daha uzaklara taşımalıyız 07.07.2020 | 16:48
02:07
Borsa İstanbul yeni zirvesine mi gidiyor? 07.07.2020 | 14:54
01:54
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor? 07.07.2020 | 14:40
01:47
Petrol fiyatları yükselecek mi? 07.07.2020 | 14:32
02:33
Altın fiyatları balon mu? Uzman isim A Para'da değerlendirdi 07.07.2020 | 12:01
02:32
Berk: Alınan önlemlerle Türkiye ekonomisinde pozitif bir etki oluştu 07.07.2020 | 12:58
04:16
Altın düşecek mi? İşte altının kritikleri! 07.07.2020 | 11:49
03:35
Erkan: Borsada güçlü trend görünümü artarak sürüyor 07.07.2020 | 11:26
03:21
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Coşar: 115 binin üzerinde borsada yükseliş trendi sürer 06.07.2020 | 17:11
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Faiz indirimleri 2020'de sürecek mi? 06.07.2020 | 17:04
Pandemi süreciyle artan likidite ve düşük faiz ortamı küresel borsalara yaradı. Yurt içinde de Borsa İstanbul bugün salgın sonrasında ilk defa 120 bin puanın üzerini test ederken, A Para yayınına katılan İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Deriner, piyasalarda çok ciddi bol paraların olduğunu ve bu paranın diğer yatırım araçlarındaki az getiriden dolayı borsalara kaydığını ifade etti. Uzman isim, piyasada yüzde 3-4 seviyesinde düzeltme beklediğini vurgulayarak “Gelecek verilerde hızlı toparlanma işaretini göremezsek işte o zaman sert satışlar gelebilir” dedi.