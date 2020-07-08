Borsalara sert satışlar gelir mi?

Pandemi süreciyle artan likidite ve düşük faiz ortamı küresel borsalara yaradı. Yurt içinde de Borsa İstanbul bugün salgın sonrasında ilk defa 120 bin puanın üzerini test ederken, A Para yayınına katılan İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Deriner, piyasalarda çok ciddi bol paraların olduğunu ve bu paranın diğer yatırım araçlarındaki az getiriden dolayı borsalara kaydığını ifade etti. Uzman isim, piyasada yüzde 3-4 seviyesinde düzeltme beklediğini vurgulayarak “Gelecek verilerde hızlı toparlanma işaretini göremezsek işte o zaman sert satışlar gelebilir” dedi.