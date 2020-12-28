Bu fiyatlardan altın alınır mı? Altın fiyatları için 2021 yılı hedefleri neler?
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Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş, A Para’da altın fiyatlarını değerlendirdi. Erbaş, ons altın fiyatları için 1920 doların geçilmesi durumunda farklı bir senaryonun çalışacağına vurgu yaparak, “Gram altın yatırımcıları hem dolar kurunu hem de onsu düşünerek alım için biraz daha aşağı seviyeleri hedefleyebilir” dedi.