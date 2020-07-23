Candır: Altın 2021 yılı içerisinde duraksayacak

Atlas Portföy Yönetimi Direktörü Egemen Candır, A Para yayınında son dönemde rekorlara doymayan altın fiyatlarını değerlendirdi. Candır, önümüzdeki dönemde altındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini ancak 2000 doların üzerindeki hareketlerin muallakta olduğunu ifade ederek, “Altın 2021 yılı içerisinde duraksayacak” dedi.