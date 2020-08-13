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Candır: FED’in ne adım atacağı soru işareti haline geldi

Candır: FED’in ne adım atacağı soru işareti haline geldi
13.08.2020 | 17:15

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Atlas Portföy Yönetimi Direktörü Egemen Candır, küresel piyasalardaki gelişmeleri A Para’da değerlendirdi. Candır, ABD’de enflasyonun toparlanma eğilimi gösterdiğini bildirerek, “FED’in ne adım atacağı soru işareti haline geldi” dedi.

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