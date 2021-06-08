Cem Tözge: ABD enflasyon verisi piyasalara yön verecek

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, A Para'da piyasaların radarındaki ABD enflasyonunu değerlendirdi. Tözge, aşılanmanın hızlanmasıyla normalleşme ile beraber bir talep enflasyonunun gelip gelmeyeceğinin izleneceğini ifade ederek, "ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi piyasalarda olumlu havayı sürdürür" dedi.