Cem Tözge: Seçimden sonra devasa bir paket geliyor

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Tözge, ABD Temsilciler Meclisi Başkası Pelosi ve ABD Başkanı Trump’tan gelen uzlaşmacı açıklamalar ile endekslerde kapanışların olumlu olduğunu ifade ederek, “Trump ve Biden kim gelirse gelsin seçimden sonra devasa bir paket geliyor” dedi.