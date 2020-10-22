Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İmar planlarını elektrikli araçlara göre tasarlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, SABAH ve A Para’nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi programına katıldı. Zirvedeki 'Geleceğin Şehirleri' panelinde önemli açıklamalarda bulunan Kurum, “Yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun içinde elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız” dedi.