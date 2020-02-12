Çin ekonomisi koronavirüs alarmı veriyor
Giderek büyüyen koronavirüs salgını Çin ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. Moody's konuya ilişkin yaptığı açıklamada tedbir alınması gerektiğini belirtti
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