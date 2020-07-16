Coşar: Borsa İstanbul zirve seviyelerini geçebilir
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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdür Yardımcısı Arda Çoşar, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Coşar, aşağı yönlü düzeltmelerin zaman zaman görülebileceğinin altını çizerek, “Borsada yukarı yönlü trendi sürüyor. Orta vadede bir önceki zirve seviyesi olan 124-125 bin seviyeleri geçilebilir” açıklamasını yaptı.