Video Ekonomide Bugün Coşar: Borsalar yukarı yönlü seyrini koruyor

Coşar: Borsalar yukarı yönlü seyrini koruyor

Coşar: Borsalar yukarı yönlü seyrini koruyor
05.08.2020 | 15:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dolar kuru üzerinde yeni bir operasyon mu yapıldı? 03:43
Dolar kuru üzerinde yeni bir operasyon mu yapıldı? 05.08.2020 | 16:08
Şahsuvaroğlu: Düşük faiz ortamı araç talebini artırdı 02:36
Şahsuvaroğlu: Düşük faiz ortamı araç talebini artırdı 05.08.2020 | 16:03
Coşar: Borsalar yukarı yönlü seyrini koruyor 02:12
Coşar: Borsalar yukarı yönlü seyrini koruyor 05.08.2020 | 15:55
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 01:06
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 05.08.2020 | 15:41
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi? 02:09
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi? 05.08.2020 | 13:15
Aydın: Borsa İstanbul’da bu seviyeler cazip 03:56
Aydın: Borsa İstanbul’da bu seviyeler cazip 05.08.2020 | 11:09
Borsa İstanbul yükselecek mi? Karabulut: Görülen satışlar kar realizasyonu 02:34
Borsa İstanbul yükselecek mi? Karabulut: Görülen satışlar kar realizasyonu 05.08.2020 | 10:24
Dağlaroğlu: Enflasyon son derece olumlu 01:43
Dağlaroğlu: Enflasyon son derece olumlu 05.08.2020 | 10:20
Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul’daki satışların nedeni ne? 02:42
Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul’daki satışların nedeni ne? 04.08.2020 | 17:29
Ökten: Avrupa'daki talep bizim imalat sektörümüzü etkiliyor 04:01
Ökten: Avrupa'daki talep bizim imalat sektörümüzü etkiliyor 04.08.2020 | 17:23
Borsada banka hisseleri neden düşüyor? 04:18
Borsada banka hisseleri neden düşüyor? 04.08.2020 | 17:02
Barışık: Bilançolar beklentilerin üzerinde geliyor 01:22
Barışık: Bilançolar beklentilerin üzerinde geliyor 04.08.2020 | 16:08
Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir 03:09
Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir 04.08.2020 | 15:46
TİM Başkanı İsmail Gülle açıkladı: Ağustos ayında ihracat tarihinin rekoru kırılabilir! 02:50
TİM Başkanı İsmail Gülle açıkladı: Ağustos ayında ihracat tarihinin rekoru kırılabilir! 04.08.2020 | 13:05
Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler? 05:20
Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler? 04.08.2020 | 12:42
Uzman isim A Para’da uyardı: Altın fiyatları için riskler çok fazla 01:39
Uzman isim A Para’da uyardı: Altın fiyatları için riskler çok fazla 04.08.2020 | 12:34
Uzmanlar uyarıyor! Altın fiyatları sert düşer mi? 02:58
Uzmanlar uyarıyor! Altın fiyatları sert düşer mi? 04.08.2020 | 12:18
Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor? 02:07
Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor? 04.08.2020 | 12:10
Altında hareketlilik sürüyor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 04:51
Altında hareketlilik sürüyor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 04.08.2020 | 11:36
İkinci dalga toparlanmayı geciktirebilir! 02:25
İkinci dalga toparlanmayı geciktirebilir! 04.08.2020 | 11:28

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, borsaların seyrini A Para’da değerlendirdi. Coşar, teşviklerin borsaları sürükleyen etmenlerden olduğunu vurgulayarak, “Küresel bazda borsalar yukarı yönlü seyrini korumaya devam ediyor” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA