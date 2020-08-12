Video Ekonomide Bugün Coşar: Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor!

Coşar: Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor!

Coşar: Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor!
12.08.2020 | 18:07

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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, küresel piyasaların seyrini A Para’da değerlendirdi. Coşar, ABD’de borsaların yukarı yönlü eğilimini koruduğunu ifade ederek, “Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor” dedi.

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