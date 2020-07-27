Video Ekonomide Bugün Coşar: Teşviklerle piyasalardaki pozitif seyir sürer

Coşar: Teşviklerle piyasalardaki pozitif seyir sürer

Coşar: Teşviklerle piyasalardaki pozitif seyir sürer
27.07.2020 | 17:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Coşar: Teşviklerle piyasalardaki pozitif seyir sürer 02:04
Coşar: Teşviklerle piyasalardaki pozitif seyir sürer 27.07.2020 | 17:16
Banka hisselerinin desteği olmadan Borsa İstanbul yeni rekora gider mi? 04:53
Banka hisselerinin desteği olmadan Borsa İstanbul yeni rekora gider mi? 27.07.2020 | 17:09
Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir 03:00
Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir 27.07.2020 | 16:22
Erkan: Borsa İstanbul'da ucuzluk hissi uyanacak 02:14
Erkan: Borsa İstanbul'da ucuzluk hissi uyanacak 27.07.2020 | 15:37
A Para’da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor 01:58
A Para’da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor 27.07.2020 | 14:46
Son dönemde altından daha fazla kazandıran gümüş fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 02:44
Son dönemde altından daha fazla kazandıran gümüş fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 27.07.2020 | 12:47
Tarihi rekorların ardından altın yükselişini sürdürecek mi? 04:43
Tarihi rekorların ardından altın yükselişini sürdürecek mi? 27.07.2020 | 12:44
Borsa İstanbul sadeleşti! Ürkün: Karar endekse psikolojik rahatlama verecektir 01:56
Borsa İstanbul sadeleşti! Ürkün: Karar endekse psikolojik rahatlama verecektir 27.07.2020 | 12:56
Borsa İstanbul'dan iki sıfır atıldı! Doğaner: Dünya ile uyumlu bir endeksimiz oldu 04:07
Borsa İstanbul'dan iki sıfır atıldı! Doğaner: Dünya ile uyumlu bir endeksimiz oldu 27.07.2020 | 12:53
Piyasalar FED'e odaklandı! FED ne kadar verecek? 02:05
Piyasalar FED'e odaklandı! FED ne kadar verecek? 27.07.2020 | 12:27
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 02:45
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 27.07.2020 | 12:21
Bircan: Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler görebiliriz 01:01
Bircan: Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler görebiliriz 27.07.2020 | 11:48
Borsa İstanbul’da tarihi gün! İki sıfır atılmasının borsaya etkileri ne olacak? 02:34
Borsa İstanbul’da tarihi gün! İki sıfır atılmasının borsaya etkileri ne olacak? 27.07.2020 | 11:10
Altın rekorları sevdi! Peki altına kar satışı gelir mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumları! 09:02
Altın rekorları sevdi! Peki altına kar satışı gelir mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumları! 24.07.2020 | 18:51
Bağcı: Bilançolarla beraber banka hisseleri hareketlenebilir 02:14
Bağcı: Bilançolarla beraber banka hisseleri hareketlenebilir 24.07.2020 | 16:53
ABD-Çin gerginliği Borsa İstanbul'a yansır mı? 01:48
ABD-Çin gerginliği Borsa İstanbul'a yansır mı? 24.07.2020 | 16:43
Borsa İstanbul’a satış gelir mi? 03:05
Borsa İstanbul’a satış gelir mi? 24.07.2020 | 16:36
Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşacak mı? 02:10
Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşacak mı? 24.07.2020 | 14:13
Altın yükselişini sürdürücek mi? Manukyan: Altında vadeli piyasada zirve aşıldı 01:13
Altın yükselişini sürdürücek mi? Manukyan: Altında vadeli piyasada zirve aşıldı 24.07.2020 | 11:26
Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Peki piyasalara ne mesaj verdi? 03:02
Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Peki piyasalara ne mesaj verdi? 24.07.2020 | 11:18

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para’da küresel piyasaların seyrini değerlendirdi. Dünya borsalarında pozitif seyrin devamının görüldüğünü belirterek, “Borsalarda bozulmaya neden olabilecek tek faktör ABD-Çin arasındaki gerginlik. Teşvikler devam ettiği sürece piyasalardaki pozitif seyir sürer” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA