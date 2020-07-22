Dağlaroğlu: Aşı çalışmaları para ve maliye politikalarından önemli

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Para’da piyasaların gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Dağlaroğlu, para ve maliye politikalarından ziyade piyasalar için aşı çalışmalarının daha önemli olduğunu vurgulayarak, “2007-2009 finansal krizden çok farklı bir noktadayız” dedi.