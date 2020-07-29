Dağlaroğlu: FED büyümenin kırılgan olduğunu biliyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirirken, FED’in adımlarını yorumladı. Dağlaroğlu, FED yetkililerinin büyümenin ne kadar kırılgan olduğunu görebildiğini ifade ederek, “Bu kriz FED’in daha önce karşılaştığı bir kriz değil” dedi.