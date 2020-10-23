Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: 2021 ve 2022 yılı Türkiye ekonomisi için çok daha iyi olacak
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Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “2021 yılı insanların koronavirüs sıkıntısını ve stresini sırtından attığı ekonomilerin dünyada daha dengelendiği daha stabil bir yıl olacak diye düşünüyorum. Bizim sektör açısından baktığımız zaman, bizde 2016-17-18 yıllarında bir arz fazlalığı oluşmuştu. Bu arz fazlalığı bitme noktasına geldi. Ben inanıyorum ki, 2021’in 6. Ayından sonra konut stokları çok çok tükenmiş olacak ve biz üreticiler için yeni binalar üretmek için bir fırsat olacak. Onun için ben 2021 ve 2022’nin istikrar açısından Türkiye’nin ekonomisi açısından çok daha başarılı yıllar olacağını düşünüyorum” dedi.