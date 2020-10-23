DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu: 2021 yılında santralimizi devreye almayı planlıyoruz

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, 2021 yılı Aralık ayında 500 megawat temiz enerji sağlama hedefi içerisinde olduklarını ifade ederek, "Biz 2021 yılında Konya Karapınar ilçemizde 19 milyon kilometrekare alana kurulu bir santralimizi devreye almayı planlıyoruz. Şuanda yatırımı başladı. Panel montajları başladı. Ki buradaki paneller yüzde 100 yerli üretim" açıklamasını yaptı.