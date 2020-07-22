Deriner: Hangi piyasada olunursa olsun artık temkinli olunmalı

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner A Para’da piyasalara dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Doğaner, şu anda piyasaların dünyanın her yerinde 'V' tipi toparlanma olacakmış gibi fiyatlama yaptığını belirtti ve hangi piyasada olursa olsun temkinli olunmasının altını çizerek, “Önümüzdeki dönemde bol paranın vereceği dopingle borsalarda bu seviyelerin üzerini görebiliriz” dedi.