Deriner: Hangi piyasada olunursa olsun artık temkinli olunmalı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
Kavak: Borsa İstanbul rekor seviyesini yenileyebilir 22.07.2020 | 16:45
03:13
Ökten: Akademisyenler artık Trump yüzde 90 kaybedecek diyor 22.07.2020 | 16:37
03:21
Deriner: Hangi piyasada olunursa olsun artık temkinli olunmalı 22.07.2020 | 16:20
01:34
01:46
Berk: Avrupa ve Çin pazarı Türkiye için vazgeçilmez 22.07.2020 | 13:27
02:22
02:27
Akkurt: İmalat sanayi tahminlerinde üzerinde iyi gidiyor 22.07.2020 | 12:45
02:23
Yükseltürk: Dar gelirlilerin konut alımı için politikalar olumlu 22.07.2020 | 12:33
03:43
Dağlaroğlu: Aşı çalışmaları para ve maliye politikalarından önemli 22.07.2020 | 12:28
03:03
Borsa İstanbul'da yatırımcılar için kritik seviyeler neler? 22.07.2020 | 11:23
51:49
Paranın Yönü | 21.07.2020 21.07.2020 | 18:08
03:42
Coşar: Avrupa Birliği’nin bütünlüğü için olumlu bir karar 21.07.2020 | 18:01
01:25
Tözge: Mahşerin 5 atlısı rekor kapanış yaptı 21.07.2020 | 15:58
02:07
Gürsoy: Petrol yön bulmada kararsız 21.07.2020 | 13:56
04:54
Sevüktekin: Destek paketi hisse senedi piyasaları için olumlu bir adım 21.07.2020 | 12:45
01:55
Altın 2011’deki zirvesini aşabilecek mi? 21.07.2020 | 12:31
01:48
Borsada pandemi sonrası en yüksek seviye görüldü! Piyasalar neyi fiyatlıyor? 21.07.2020 | 12:11
02:57
Tuna: Yüksek borçluluk riski daha yüksek 21.07.2020 | 11:59
05:09
Merkez Bankası faizleri indirecek mi? 21.07.2020 | 11:46
04:11
Doğaner: Türk şirketlerinin güçlü kuvvetli verileri var 20.07.2020 | 18:08
İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner A Para’da piyasalara dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Doğaner, şu anda piyasaların dünyanın her yerinde 'V' tipi toparlanma olacakmış gibi fiyatlama yaptığını belirtti ve hangi piyasada olursa olsun temkinli olunmasının altını çizerek, “Önümüzdeki dönemde bol paranın vereceği dopingle borsalarda bu seviyelerin üzerini görebiliriz” dedi.