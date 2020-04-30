Dış ticaret istatistikleri açıklandı | Video

Açıklanan verilere göre Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalatı yüzde 3,1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.