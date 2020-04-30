Dış ticaret istatistikleri açıklandı | Video

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Açıklanan verilere göre Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalatı yüzde 3,1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.