Doç. Dr. Arda Tokat: Merkez Bankası gelen verilere göre hareket edecek

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Tokat Merkez Bankası’nın enflasyon raporu sunumu sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tokat, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun net ve rasyonel mesajlar verdiğini ifade ederek, “Merkez Bankası gelen verilere göre hareket edecek” dedi.