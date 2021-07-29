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Doç. Dr. Arda Tokat: Merkez Bankası gelen verilere göre hareket edecek

Doç. Dr. Arda Tokat: Merkez Bankası gelen verilere göre hareket edecek
29.07.2021 | 16:17

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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Tokat Merkez Bankası’nın enflasyon raporu sunumu sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tokat, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun net ve rasyonel mesajlar verdiğini ifade ederek, “Merkez Bankası gelen verilere göre hareket edecek” dedi.

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