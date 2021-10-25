Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Bisikletin pedalının dönmesi lazım

Doç. Dr. Cüneyt Dirican, kamu bankalarından gelen faiz indirimini A Para'da değerlendirdi. Krediye ulaşmanın rahatlamasının ekonominin canlı kalması için önemli olduğun belirten Dirican, "Konut faizlerindeki indirim konut stokların hareketlenmesi için önemli. Bisikletin pedalının dönmesi anlamında bunları görmek lazım" dedi.