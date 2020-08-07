Doğan: Borsa İstanbul orta uzun vadede iskontolu bölgeye girdi

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirirken önemli açıklamalar yaptı. Doğan, yurt dışı piyasalarda sert bir düzeltme görülmediği takdirde Borsa İstanbul’da bu seviyelerden tekrar hızlı tepkiler gelebileceğini ifade ederek, “Borsa İstanbul orta uzun vadede iskontolu bölgeye girdi” dedi.