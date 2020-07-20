Doğaner: Türk şirketlerinin güçlü kuvvetli verileri var

Para ve Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner, bilanço dönemi yaklaşırken Borsa İstanbul’un gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Doğaner, Borsa İstanbul’da ana yönün hala yukarı olduğunu vurgulayarak, “Türk şirketlerinin güçlü kuvvetli verileri var” dedi” dedi. Uzman isim ayrıca bilanço döneminde öne çıkabilecek şirketler yönünde beklentilerini açıkladı.