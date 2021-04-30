Doğukan Çiçek: Bakır fiyatları yeni rekorlar görebilir
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Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yönetmeni Doğukan Çiçek, A Para‘da emtia fiyatlarını değerlendirdi. Bakır fiyatlarında rekor seviyelerin görülebileceğine dikkat çeken Çiçek, “Küresel ekonomilerde toparlanma ile birlikte emtialarda yukarı yönlü hareketler görüyoruz” dedi.