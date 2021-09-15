Doğukan Çiçek: Gram altın için yeni pozisyonlar görebiliriz
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Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, "Gram altın için 480 lira destek oldu. Fed ve TCMB kararları sonrası gram tarafında yeni pozisyonlar görebiliriz" dedi.