Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi?

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para’da dolar kurunu mercek altına aldı. Gürbüz, turizm tarafındaki kayba rağmen dolar kurundaki hareketliliğin çok dar olduğunu ifade ederek, “Dışarıdan fonlama sağlayabilirsek aşağı yönlü hareketleri konuşabiliriz” dedi.