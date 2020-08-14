Video Ekonomide Bugün Dolar düşecek mi? Gürbüz: Faizler dolar kurundaki köpüğü alabilir

Dolar düşecek mi? Gürbüz: Faizler dolar kurundaki köpüğü alabilir

Dolar düşecek mi? Gürbüz: Faizler dolar kurundaki köpüğü alabilir
14.08.2020 | 16:15

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A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, dolar kuru hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gürbüz, Merkez Bankası’nın piyasalarda daha fazla sıkılaşmaya yönelik açıklamalar dolar kurundaki yukarı yönlü hareketi engelleyebileceğini ifade ederek, “Faizlerin tekrar pozitif reel getiriyi işaret etmesi dolar kurundaki köpüğü alabilir” dedi.

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