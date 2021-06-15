Video Ekonomide Bugün Dolar endeksinde yön ne olacak?

Dolar endeksinde yön ne olacak?

Dolar endeksinde yön ne olacak?
15.06.2021 | 14:08

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Stratejist Selçuk Gönençler A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Gönençler, dolar endeksinin orta vadede 88-89 seviyesinin çok fazla altını görmek istemediğini ifade ederek, “Dolar endeksinde kısa vadeli hedef 92” dedi.

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