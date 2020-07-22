Dolar kuru dar bantta sıkıştı! Dolar yükselir mi düşer mi? Uzman isim dolardaki kritik seviyeleri A Para'da açıkladı

İntegral Yatırım Satış Müdür Yard. Dr. Mehmet Ali Gürbüz, dolar kurunu A Para’da değerlendirdi. Gürbüz, yarın TCMB PPK toplantısından çıkacak faiz kararında bir değişiklik beklenmediğini ifade ederek, “Kurdaki sabitliğin bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz. 6.81 lira seviyesi kırılırsa dolar kurunda aşağı yönlü hareketler hızlanabilir” yorumunu yaptı.